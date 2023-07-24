Икона «Святая Троица» Андрея Рублева была передана Русской православной церкви. Однако генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева заявила, что картина не сможет пребывать в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре до тех пор, пока не будут созданы специальные условия для ее хранения.

На данный момент икона была передана в Реставрационный центр имени Грабаря. Реставраторы уже начали обследование «Святой Троицы». Еще неясно сколько времени будет занимать исследование. Однако после его проведения расширенным реставрационным советом будет принято решение. В составе совета будут ведущие эксперты, включая специалистов из Третьяковской галереи и Эрмитажа.

Отметим, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совместно с министром культуры Ольгой Любимовой утвердили передачу иконы Андрея Рублева «Святая Троица» Русской православной церкви сроком на 49 лет с последующей ее пролонгацией.