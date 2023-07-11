В 2023-2024 учебном году образовательные организации РФ продолжают переходить на ФГОС 3-го поколения. Это означает, что преподаватели должны будут учитывать обновленные требования к рабочим программам НОО, ООО, СОО.

Что изменилось в новом ФГОС 3 поколения

Новшества, вводимые Министерством просвещения посредством улучшения ключевых компонентов ФГОС, обусловлены сменой концепта учебного, воспитательного процессов. Тем, кто хочет посмотреть федеральные образовательные программы, нужно учесть, что основные изменения таковы:

переходят на пятидневку;

уменьшают объем времени на освоение определенных дисциплин;

переводят 2-й иностранный язык в категорию дисциплин, которые необязательно изучать;

вводят вариативность в освоении некоторых иных дисциплин, включая русский язык, литературу;

конкретизируют нормы итогов обучения;

улучшают материальную и техническую базы образовательных организаций;

усиливают акцент на патриотизме, персональных результатах учеников.

Для НОО наименьшее число часов для малышей увеличивается на 50 ч. Наибольшее число уменьшается на 155 ч. Для ООО наименьший объем времени уменьшается на 209 ч. Наибольший объем времени повышается на 471 ч. Внеурочная нагрузка НОО уменьшается с 1350 до 1320 ч.

Нормы образовательных программ

Ввод корректив для большей части учителей значит то, что им потребуется целиком изменить программы на 2023-2024 гг. с адаптацией их к внедренным новшествам. В 2021 г. педагогам были предложены программы по определенным дисциплинам, которые детализируют воспитание, конкретизируют формат проведения уроков.

Также предложенные сейчас программы содержат перечень виртуальных ресурсов, которые учитель будет предоставлять ученикам при изучении определенных тем. Кроме того, в программах есть сведения о рекомендуемых учебных материалах, перечень подходящих учебников.

Рабочие программы по новым ФГОС 2023-2024

Тем, кто хочет посмотреть рабочие программы 2023-2024 учебный год, нужно учесть, что особенное внимание необходимо уделять воспитательному процессу. Реализовывая программу воспитания, необходимо обеспечить охват урочной, внеурочной деятельности. В программе должна быть предусмотрена работа по следующим ключевым направлениям воспитания:

гражданское воспитание, патриотизм;

эстетическо-нравственное воспитание;

деятельность, связанная с познанием;

деятельность, связанная с трудом;

оздоровительно-спортивная деятельность;

экологическое воспитание;

работа с родителями;

предотвращение безнадзорности, правовых нарушений учеников.

Для упрощения работы со стандартами можно использовать конструктор рабочих программ.