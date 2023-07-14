В интервью изданию «Коммерсантъ» президент России Владимир Путин поделился своими мыслями о статусе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в России. Он отметил, что в стране не существует официального юридического лица, специально предназначенного для частных военных организаций, поэтому ЧВК «Вагнер» не может существовать.

Президент ясно указал: «Ну так ЧВК «Вагнер» не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!» Это был его ответ на вопрос журналиста о том, будет ли ЧВК «Вагнер» сохраняться в стране в качестве самостоятельной боевой единицы.

Таким образом, президент подчеркнул, что в России отсутствует юридическая основа и правовое признание для частных военных компаний. Он подчеркнул, что «такого юридического лица нет».