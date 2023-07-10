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Аналитик Георгий Бовт обсудил возможные реакции России на возвращение президентом Турции, Реджепом Эрдоганом, командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ, признан экстремистским и террористическим). Он отметил, что такое действие со стороны Эрдогана может быть воспринято Россией как нарушение предыдущих договоренностей. Киев, в свою очередь, вероятно, попытается использовать это событие для создания медийной победы.

По мнению Бовта, Зеленский и Эрдоган могли достичь соглашений о сопровождении турецким флотом торговых судов с украинским зерном и продовольствием. В таком случае «зерновая сделка» между Турцией и Украиной сможет осуществляться без участия России.

Возникшее напряжение между Россией и Турцией вызывает вопрос о возможной встрече между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом в августе. Официальные даты мероприятия пока не объявлены. Кроме того, Министерство иностранных дел России осудило планы Украины по организации производства турецких беспилотников Bayraktar.

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