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Посла Польши в Грузии вызвали в Министерство иностранных дел страны для объяснений в связи с попыткой похищения образцов анализов Михаила Саакашвили, бывшего президента Украины, который находится в клинике «Вивамеди» и был осмотрен группой польских врачей по инициативе премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает корреспондент газеты «ВЗГЛЯД» в Тбилиси.

Группа врачей включала трех специалистов. Один из них – нейрохирург – попытался скрыть образцы в обуви, но был задержан охраной.

Ираклий Кобахидзе, председатель правящей партии «Грузинская мечта», высказал предположение, что это было сделано для «дальнейших манипуляций и фальсификаций».

Михаил Саакашвили, которого арестовали в октябре 2021 года, был переведен в клинику в мае прошлого года из-за ухудшения здоровья. Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство его адвокатов о вывозе на лечение за границу.

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