Для многих авторов проблемой становится поиск площадок для публикации своих произведений. Кто-то чувствует в себе силы, но сомневается в том, будут ли востребованными его рассказы. Кто-то хотел бы расширить аудиторию читателей и покупателей книг, однако не видит перспектив в новом деле. А кто-то любит делиться своими мыслями и размышлениями, даже не рассчитывая на отклик со стороны современников.

«ЛитГород» – это виртуальный литературный портал для самиздата, на котором авторы публикуют свои произведения, а другие пользователи могут читать их работы. Благодаря ему электронные книги попадают в дом любого пользователя, который открывает Интернет.

Регистрация на сайте упрощена, разобраться, как работает личный кабинет и какие инструменты необходимо использовать, чтобы опубликовать роман или детектив вашего авторства, можно довольно легко.

Что вы получаете, когда пользуетесь порталом для самиздата?

Возможность публикации вашего произведения

Портал самиздата предоставляет возможность авторам опубликовать свои произведения без необходимости прохождения через традиционные издательства. Это позволяет автору иметь полный контроль над процессом публикации и не зависеть от решения издательской компании.

Дополнительный доход

Авторы, выбравшие самиздат, могут получить больше дохода с продажи своих книг. Вместо того, чтобы делиться прибылью с издательством, авторы могут самостоятельно устанавливать цены на свои книги и получать большую долю прибыли.

Большая аудитория

Порталы самиздата позволяют авторам добраться до широкой аудитории читателей. Формат электронных книг и доступность в Интернете делают произведения удобными для чтения людям со всего мира.

Возможность получения обратной связи

Публикация на портале самиздата может помочь автору получить обратную связь от читателей в виде отзывов, комментариев и оценок. Это может быть полезно для дальнейшего совершенствования своего мастерства и улучшения будущих произведений.

Успех

Хорошо принятая и популярная книга, опубликованная на портале самиздата, может привлечь внимание и интерес традиционных издательств. Возможно, издательские компании обратят внимание на автора и его работу и предложат контракт на издание следующих произведений.

Благодаря использованию портала самиздата вы сможете реализовать свой потенциал и получить объективную оценку своего таланта.