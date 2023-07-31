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Генерал-майор Энтони Поттс, которого после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине назначили исполнительным директором Программы по командованию, контролю и тактической связи, погиб в результате крушения самолета.

Авиакатастрофа с воздушной машиной Piper PA-28 Cherokee произошла в Абердине, штат Мэриленд. Ее вел сам генерал, больше никого на борту не было. Сандра Галлион, которая входит в состав добровольческого пожарного отряда, заявила, что хотя самолет полностью выгорел, при его падении на землю никакого пожара уже не было. Также отсутствуют какие-либо указания на причину падения, информации о «черном ящике» пока нет.

Погибший 59-летний генерал служил в ВС США с 1986 года. Он имеет такие награды, как Бронзовая звезда и орден Почетного легиона. Военный принимал участие в вооруженном конфликте в Персидском заливе.

По версии некоторых российских экспертов, Поттс мог погибнуть на Украине в результате удара ВС РФ по пункту управления НАТО в Днепропетровске. А все истории с самолетом – это лишь попытка «легализовать» его смерть и избежать общественного резонанса.

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