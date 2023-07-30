Американские СМИ со ссылкой на Пентагон сообщают о гибели генерала Энтони У. Поттса, который якобы разбился при крушении легкого одномоторного самолета. Однако российские аналитики имеют свою точку зрения.

Они обращают внимание на то, что Соединенные Штаты синхронизируют информацию о смерти своих военнослужащих с ударами ВС РФ по подземным бункерам и командным центрам на Украине.

Фактически, Североатлантический альянс «легализует» гибель своих высокопоставленных военных, которые находятся там, где быть не должны – в Киеве, на Западной Украине, в Днепропетровске и других украинских городах.

Все дело в том, что несчастный случай вроде крушения самолета не вызывает особого общественного резонанса. Но если американские граждане будут знать, что генерал или офицер погибли на Украине, эффект будет совсем иным. Именно его и опасается Пентагон.