Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские СМИ со ссылкой на Пентагон сообщают о гибели генерала Энтони У. Поттса, который якобы разбился при крушении легкого одномоторного самолета. Однако российские аналитики имеют свою точку зрения.

Они обращают внимание на то, что Соединенные Штаты синхронизируют информацию о смерти своих военнослужащих с ударами ВС РФ по подземным бункерам и командным центрам на Украине.

Фактически, Североатлантический альянс «легализует» гибель своих высокопоставленных военных, которые находятся там, где быть не должны – в Киеве, на Западной Украине, в Днепропетровске и других украинских городах.

Все дело в том, что несчастный случай вроде крушения самолета не вызывает особого общественного резонанса. Но если американские граждане будут знать, что генерал или офицер погибли на Украине, эффект будет совсем иным. Именно его и опасается Пентагон.

Вам может понравиться

Американская аудитория Twitter была шокирована нацистским приветствием в исполнении солдат ВС Украины

Журналист Джексон Хинкл выложил на своей страничке в социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ) видео, на котором украинские военнослужащие приветствуют друг друга нацистским жестом. Пользователи американской социальной сети были

ТАСС: В Подмосковье ПВО отразила атаки двух украинских беспилотников самолетного типа на столицу

В западной части Московской области уничтожено два ударных беспилотника самолетного типа, которые летели по направлению к столице. ТАСС, со ссылкой на правоохранительные структуры сообщает обошлось без жертв и разрушений. О

АиФ: западные аналитики объясняют провал контрнаступления ВС Украины «русской смекалкой»

Аналитики на Западе назвали основную причину провала украинского контрнаступления, которая заключается в «русской смекалке». По мнению западных военных экспертов, российская армия должна была бежать с поля боя после того, как