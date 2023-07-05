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Согласно данным Евростата, Польша заняла первое место среди стран Евросоюза по уровню инфляции, сообщает Niezależny Dziennik Polityczny. Цены на товары и услуги в стране выросли на рекордные 11,5%, ставшие самыми высокими в еврозоне.

Словакия оказалась ближайшим претендентом, с ростом цен на 11,3%. Тем временем, страны Балтии, которые ранее были лидерами по инфляции, сумели выйти из этой зоны. Например, в Латвии инфляция снизилась на 4,2 п.п., до 8,1%, а в Литве снижение составило 2,5 п.п., до 8,2%.

Согласно публикации, в годовом исчислении цены в еврозоне в целом выросли в среднем на 5,5%. В мае текущего года рост цен составил 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты рынка сходятся во мнении, что борьба с инфляцией в Европе продолжается и не может быть прекращена. Неопределенная политика европейских центральных банков, которые продолжают повышать процентные ставки, свидетельствует об их сомнениях в возможности сдержать рост цен. В то же время Польша не планирует повышать процентную ставку, хотя такое решение властей не находит поддержки ни в экономических показателях, ни в состоянии бюджета.

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