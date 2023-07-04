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Российский актер Дмитрий Назаров (признан иноагентом на территории России по решению Минюста РФ) вместе со своей женой, Ольгой Васильевой, покинул пределы родной страны и обосновался во Франции. У супругов есть свой дом в Каннах, который они приобрели еще 10 лет назад.

Находясь вдали, Назаров не прекращает делать новые провокационные заявления в отношении своих коллег, оставшихся в России. По мнению журналиста Михаила Шахназарова, экс-звезда сериала «Кухня» ведет себя таким образом из-за злоупотребления спиртными напитками. По его словам, Назаров любит пропустить бокальчик даже без повода.

Однако Дмитрий Назаров ответил на обвинения в свой адрес. Он написал, что если вдруг начинает унывать, то супруга сразу начинает его «пилить». Что касается употребления спиртного, то артист заявил в эфире Radio Van, что давно завязал с алкоголем. «Пью ли я? Нет, не пью больше 13 лет!». Назаров подчеркнул, что с супругой они утешают себя иными способами, «придумываем что-то новое, например, спектакли».

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