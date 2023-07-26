Телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» сообщает о появлении двух новых мемориалов, посвященных погибшим бойцам ЧВК «Вагнер». Памятники расположены на кладбищах в Новосибирске и Балашихе.

На каждом мемориале расположены одинаковые надписи «Здесь захоронены бойцы ЧВК «Вагнер», погибшие за Родину. 2022-2023» и эмблемы группы.

Ранее аналогичные памятники были открыты в других городах России. Например, в Краснодарском крае надгробные плиты героически сражавшимся «вагнеровцам» выполнены в виде противотанковых конусов «линии Вагнера».