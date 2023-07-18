Крымский туризм сохранит свою привлекательность, несмотря на отмену туров после происшествия на Крымском мосту, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в интервью РИА Новости. Он отметил, что ожидается прибытие от 4 до 4,5 миллиона туристов в Крым в 2023 году.

Ромашкин подчеркнул, что Крым остается популярным направлением, привлекающим массовый интерес. В то же время замглавы АТОР отметил, что важным фактором является наличие понятных каналов доставки для туристов. Если будет обеспечена доступность и удобство поездки, люди с удовольствием посетят полуостров.

В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, произошедшего около 145-й опоры со стороны Краснодарского края, есть погибшие и пострадавшие. Один из пролетов моста разрушен, а другой заметно просел, как видно на фотографиях с места происшествия.