Благодаря опубликованным в Сети снимкам аксессуаров для новой модели смартфона от компании Apple можно оценить толщину рамок будущего iPhone 15. Фотографии аксессуаров были выложены в Сеть инсайдером Ice Universe.

Судя по опубликованным фотографиям, можно сделать вывод, что новая версия iPhone будет иметь очень тонкие и симметричные рамки вдоль всего корпуса, что придаст новому устройству очень элегантный внешний вид. При этом самые тонкие рамки будут у модификации смартфона iPhone 15 Pro. Публикация данных изображений свидетельствует, что компания Apple взяла курс на дальнейшее уменьшение габаритов своих будущих моделей смартфонов.

Сообщается, что кроме внешних изменений устройства получат и новую внутреннюю начинку. Смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат новый процессор – 3-нанометровый Apple A17 Bionic, способный обеспечить новое устройство значительно большей производительностью.