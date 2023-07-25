Чтобы возместить затраты на похороны в Минске, в Республике Беларусь выплачивают целевое пособие. Такую выплату начисляют из госбюджета на основании определённого пакета документов. Перечисление пособия на погребение в Минске осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством.

Размеры выплачиваемых пособий, необходимые документы

Закон о погребении и похоронном деле регламентирует сумму господдержки, которую приравняли к среднему уровню зарплаты в позапрошлом месяце до момента смерти. Если покойный является пенсионером, который работал в республиканском ведомстве по контролю, экспертизе и следствию, то сумму льгот приравнивают к месячной пенсии усопшего. Так, в феврале размер пособия в Минске составил 1915, а в марте – 1685 рублей.

Чтобы оформить льготу, нужен определённый пакет документов, которые предоставляет лицо, ответственное за организацию погребения (родственник умершего, представитель ритуальной службы, сотрудник госинстанции). Стоит учесть, что если заявитель выбирает бесплатные похороны, гарантированные законом, то дополнительная поддержка не предоставляется.

Для получения компенсаций нужно собрать:

заявление, оформленное ответственным организатором погребения;

паспорт либо другое удостоверение личности заявителя;

справку о смерти, наступившей на территории Беларуси;

свидетельство о смерти (если кончина была зарегистрирована в другом государстве).

Если пособие предполагается на похороны совершеннолетнего ребёнка либо студента-очника до 23 лет, дополнительно потребуется свидетельство о рождении либо справка с места обучения.

Обращение с заявлением и получение выплат

Пособие на похороны выплачивается один раз в течение полугода со дня смерти. Если местонахождение умершего длительное время было неизвестным, то указанный срок начинается с дня погребения. Выплаты могут оформляться в разных местах. Так, льготы перечисляют по месту работы, если работодатель усопшего перечислял взнос в социально-страховой фонд – это правило распространяется также на погибших несовершеннолетних детей трудоустроенных людей или студентов до 23 лет.

Назначение выплат возможно в собесе в следующих случаях:

кончина пенсионера;

погребение безработного с соответствующим зарегистрированным статусом;

смерть гражданина Беларуси, лично платившего взнос в фонд государственного страхования;

применение обязательного соцстрахования в отношении усопшего на момент кончины;

смерть несовершеннолетних детей указанных выше лиц.

Также пособие оформляют в горисполкоме (райисполкоме), если:

умер белорусский гражданин (либо его ребёнок), перечисляющий взнос в фонд госстраха менее 10 лет;

похороны мертворождённого после 197 дня беременности;

погребение заключённого, бомжа или неопознанного умершего.

Также за начисление льгот может отвечать воинская часть, военкомат, банк, выплачивающий пенсию покойному.

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