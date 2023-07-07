Среди автолюбителей часто можно услышать, что автомобиль из салона – это не только большие вложения, но и быстрая потеря его стоимости, а с пробегом – расход средств на предстоящий ремонт.

Пробег и стоимость

Стоимость нового автомобиля зависит от курса валют и налоговых отчислений. На вторичном рынке его цена формируется в первую очередь от уровня спроса, который в последнее время, из-за дефицита новых машин заметно повысился.

Чтобы быть в курсе актуальных цен на выбранный вами автомобиль, достаточно воспользоваться специализированными онлайн-ресурсами, позволяющими сделать это в течение считанных минут. Если вы хотите купить себе автомобиль марки Mazda с пробегом, то выбрать его сможете, например, здесь: https://youauto.ru/used/mazda.

Пользуясь сложившейся ситуацией, продавцы подержанных автомобилей без стеснения начали поднимать цены на машины с пробегом. В результате дефицита некоторые модели на вторичном рынке поднялись в цене до уровня новых автомобилей из салона.

Поэтому перед покупателями по-прежнему стоит вопрос: что выбрать — автомобиль с пробегом или новый из салона?

Новая машина лучше подержанной?

Естественно новый автомобиль, если к ней относиться аккуратно и со вниманием, будет служить долго. Но, как и все новые машины, она существенно снизится в стоимости. Это значит, что она обойдется в солидную сумму. Поэтому новую машину следует покупать в следующих случаях, если:

хватает денег на покупку и обслуживание;

на длительное время нужен надежный автомобиль;

доступная модель авто устраивает водителя.

Если хоть один из перечисленных пунктов подходит, значит в приобретении нового авто нет смысла отказываться.

Что получает покупатель

Купив новый автомобиль, владелец получает гарантию и уверенность в том, что машина юридически чистая.

Новая машина – это современный дизайн, последнее слово новых технологий, удобные гаджеты и комфортный салон.

Все ТО осуществляется в специальных сервисных центрах профессиональными мастерами, прошедшими обучение для обслуживания и ремонта автомобилей конкретных моделей.

Но если все же нет уверенности, какую машину выбрать – б/у или новую, стоит подумать, в каких случаях лучше выбрать подержанный автомобиль:

Предпочтение отдается престижу, а не надежности. Есть желание приобрести машину, которая не доступна по стоимости автосалона. Имеются глубокие знания выбора подержанных автомобилей. Есть уверенность в том, что продавец подержанной машины не обманывает. Нет нужды в гарантийном ремонте, который будущий владелец может произвести самостоятельно.

Машина б/у лучше новой?

На вторичном авторынке большой выбор разнообразных моделей. На нем можно найти не только современные, но и давно ушедшие, а также никогда не продававшиеся официально в России иномарки. К примеру, по ссылке https://youauto.ru/used/mitsubishi вы можете не только убедиться в актуальности цен на автомобили конкретного автобренда, но и подобрать авто для себя, используя для сортировки различные фильтры, доступные на сайте.

Выгоды покупки на вторичном рынке

Можно купить дорогую машину по вполне доступной стоимости;

не нужно докупать дополнительное оборудование. Практически все, что нужно, уже установил прежний владелец;

не нужно производить обкатку подержанного автомобиля.

Важно! После приобретения б/у автомобиля все же рекомендуется отложить определенную сумму средств на случай непредвиденной поломки, от которой не застрахован даже новый автомобиль.