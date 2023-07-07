Среди автолюбителей часто можно услышать, что автомобиль из салона – это не только большие вложения, но и быстрая потеря его стоимости, а с пробегом – расход средств на предстоящий ремонт.
Пробег и стоимость
Стоимость нового автомобиля зависит от курса валют и налоговых отчислений. На вторичном рынке его цена формируется в первую очередь от уровня спроса, который в последнее время, из-за дефицита новых машин заметно повысился.
Чтобы быть в курсе актуальных цен на выбранный вами автомобиль, достаточно воспользоваться специализированными онлайн-ресурсами, позволяющими сделать это в течение считанных минут. Если вы хотите купить себе автомобиль марки Mazda с пробегом, то выбрать его сможете, например, здесь: https://youauto.ru/used/mazda.
Пользуясь сложившейся ситуацией, продавцы подержанных автомобилей без стеснения начали поднимать цены на машины с пробегом. В результате дефицита некоторые модели на вторичном рынке поднялись в цене до уровня новых автомобилей из салона.
Поэтому перед покупателями по-прежнему стоит вопрос: что выбрать — автомобиль с пробегом или новый из салона?
Новая машина лучше подержанной?
Естественно новый автомобиль, если к ней относиться аккуратно и со вниманием, будет служить долго. Но, как и все новые машины, она существенно снизится в стоимости. Это значит, что она обойдется в солидную сумму. Поэтому новую машину следует покупать в следующих случаях, если:
- хватает денег на покупку и обслуживание;
- на длительное время нужен надежный автомобиль;
- доступная модель авто устраивает водителя.
Если хоть один из перечисленных пунктов подходит, значит в приобретении нового авто нет смысла отказываться.
Что получает покупатель
Купив новый автомобиль, владелец получает гарантию и уверенность в том, что машина юридически чистая.
Новая машина – это современный дизайн, последнее слово новых технологий, удобные гаджеты и комфортный салон.
Все ТО осуществляется в специальных сервисных центрах профессиональными мастерами, прошедшими обучение для обслуживания и ремонта автомобилей конкретных моделей.
Но если все же нет уверенности, какую машину выбрать – б/у или новую, стоит подумать, в каких случаях лучше выбрать подержанный автомобиль:
- Предпочтение отдается престижу, а не надежности.
- Есть желание приобрести машину, которая не доступна по стоимости автосалона.
- Имеются глубокие знания выбора подержанных автомобилей.
- Есть уверенность в том, что продавец подержанной машины не обманывает.
- Нет нужды в гарантийном ремонте, который будущий владелец может произвести самостоятельно.
Машина б/у лучше новой?
На вторичном авторынке большой выбор разнообразных моделей. На нем можно найти не только современные, но и давно ушедшие, а также никогда не продававшиеся официально в России иномарки. К примеру, по ссылке https://youauto.ru/used/mitsubishi вы можете не только убедиться в актуальности цен на автомобили конкретного автобренда, но и подобрать авто для себя, используя для сортировки различные фильтры, доступные на сайте.
Выгоды покупки на вторичном рынке
- Можно купить дорогую машину по вполне доступной стоимости;
- не нужно докупать дополнительное оборудование. Практически все, что нужно, уже установил прежний владелец;
- не нужно производить обкатку подержанного автомобиля.
Важно! После приобретения б/у автомобиля все же рекомендуется отложить определенную сумму средств на случай непредвиденной поломки, от которой не застрахован даже новый автомобиль.