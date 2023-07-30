ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Помимо удара по Москва-сити, украинские беспилотники в ночь на 30 июля пытались также атаковать Крымский полуостров. Добиться успеха Киеву в очередной раз не удалось, сообщил портал «Русская весна».

На этот раз ВСУ запустили по Крыму сразу 25 ударных беспилотных аппаратов, надеясь поразить объекты на территории Крыма. 16 из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны и намеченных целей не достигли.

Практически та же участь настигла и 9 остальных дронов. Их подавили российские системы РЭБ, из-за чего беспилотники рухнули в море неподалеку от мыса Тарканхут.

Отмечается, что пострадавших и погибших нет, разрушений не зафиксировано, террористическая атака успешно пресечена.

Ранее сообщалось, что два украинских дрона, следовавших к столице, были сбиты в Подмосковье.

Вам может понравиться

Украинскую саблистку дисквалифицировали с Чемпионата мира из-за отказа пожать руку спортсменке из России после поединка

В Сети появилось видео, на котором был запечатлен момент отказа украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку своей сопернице россиянке Анне Смирновой после поединка. Украинская и российская саблистки встретились в 1/32

Президент РФ Владимир Путин: Россия отвела войска из-под Киева в 2022 году по просьбе Украины

Весной прошлого года Украина называла условием для мирных переговоров отвод российских войск от Киева. Но когда оно было выполнено, украинские власти отказались от взятых на себя обязательств, заявил президент РФ

Читатели Breitbart возмутились из-за требования Украины поставить больше оружия

Издание Breitbart рассказало в очередной публикации, что для прекращения потока украинских беженцев в Европу Киеву нужно предоставить еще больше оружия и денег. Американские читатели не смогли сдержать своего возмущения. Так,