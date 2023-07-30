Помимо удара по Москва-сити, украинские беспилотники в ночь на 30 июля пытались также атаковать Крымский полуостров. Добиться успеха Киеву в очередной раз не удалось, сообщил портал «Русская весна».

На этот раз ВСУ запустили по Крыму сразу 25 ударных беспилотных аппаратов, надеясь поразить объекты на территории Крыма. 16 из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны и намеченных целей не достигли.

Практически та же участь настигла и 9 остальных дронов. Их подавили российские системы РЭБ, из-за чего беспилотники рухнули в море неподалеку от мыса Тарканхут.

Отмечается, что пострадавших и погибших нет, разрушений не зафиксировано, террористическая атака успешно пресечена.

Ранее сообщалось, что два украинских дрона, следовавших к столице, были сбиты в Подмосковье.