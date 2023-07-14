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Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон может заняться съемками сериала о гибели подводного аппарата «Титан» в июне текущего года. Эту новость прокомментировал сценарист, артист театра и кино Никита Высоцкий.

Он отметил, что критиковать будущий сериал из-за неэтичности бессмысленно. Все будет зависеть от того, как его сделают. Гибель «Титаника» тоже является серьезной трагедией в истории человечества, но Кэмерону удалось создать отличную историю.

«Можно сделать, что это будет не просто неэтично, а отвратительно, бездарно. «Титаник» — это тоже такая проблема, куча людей утонула, и вокруг этого резвиться — тоже не очень этично, картина была, картина была хорошая, собирала кучу наград и денег», – пояснил российский режиссер.

Напомним, о намерении стриммингового сервиса Netflix снять сериал о «Титане» ранее сообщило издание The Sun. Отмечается, что в одной из главных ролей продюсеры хотели бы видеть актера Мэтта Дэймона.

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