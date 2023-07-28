Российская певица Наташа Королева, являющаяся уроженкой Украины, рассказала, что у многих звезд отечественного шоу-бизнеса возникли разногласия с родственниками, друзьями и другими близкими людьми из Украины. По словам исполнительницы, в ее семье также случалось всякое, но она поставила ультиматум, который в итоге привел к урегулированию конфликтной ситуации.

Королева отметила, что недопустимо терять отношения с близкими людьми из-за политической ситуации. Она подчеркнула, что у нее с родственниками из Украины разные мнения по поводу спецоперации. Однако певица заявила, что поставила всем ультиматум, заявив: «Мы должны находить точки соприкосновения. Потому что мы – родные люди, ближе у нас никого нет».

Артистка рассказала, что в своей семье выполняет функцию дипломата. «Как я шучу, в своей семье я стала министром иностранных дел, как Сергей Лавров, которого я, кстати, очень уважаю!», – заявила исполнительница «Желтых тюльпанов». Поэтому, по словам Королевой, в ее семье нет серьезных разногласий о которых писалось в прессе.