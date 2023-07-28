ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская певица Наташа Королева, являющаяся уроженкой Украины, рассказала, что у многих звезд отечественного шоу-бизнеса возникли разногласия с родственниками, друзьями и другими близкими людьми из Украины. По словам исполнительницы, в ее семье также случалось всякое, но она поставила ультиматум, который в итоге привел к урегулированию конфликтной ситуации.

Королева отметила, что недопустимо терять отношения с близкими людьми из-за политической ситуации. Она подчеркнула, что у нее с родственниками из Украины разные мнения по поводу спецоперации. Однако певица заявила, что поставила всем ультиматум, заявив: «Мы должны находить точки соприкосновения. Потому что мы – родные люди, ближе у нас никого нет».

Артистка рассказала, что в своей семье выполняет функцию дипломата. «Как я шучу, в своей семье я стала министром иностранных дел, как Сергей Лавров, которого я, кстати, очень уважаю!», – заявила исполнительница «Желтых тюльпанов». Поэтому, по словам Королевой, в ее семье нет серьезных разногласий о которых писалось в прессе.

Вам может понравиться

Солдат ВСУ сообщил о нехватке вооружения для масштабного контрнаступления

Киев вряд ди сможет организовать полномасштабное контрнаступление, так как для этой цели у него недостаточно оружия, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский военный. Он заявил, что служит полтора года

Эксперт Дандыкин: продажа Африке «Панциря» и «Тора» не повлияет на обороноспособность России

Все страны мира, являющиеся крупными поставщиками оружия на глобальном рынке, всегда разрабатывают импортную версию своего передового вооружения, которая значительно отличается от оригинала. Об этом заявил военный эксперт, ветеран боевых действий

Лера Кудрявцева поразила подписчиков новым фото в купальнике

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева шокировала поклонников новыми фото с отдыха в Болгарии. Она позировала в купальнике и подписчики были вынуждены признать, что выглядит телезвезда молодо и свежо. «Просто ведьма! Вообще