ЧВК «Вагнер», несмотря на ранее появлявшиеся в СМИ слухи и фейки, сохраняет свое присутствие в Африке. «Музыканты» продолжат спасать мирных жителей от террористов, проводить обучение местных силовых структур и, разумеется, укреплять позиции России на Черном континенте.

В конце июня в Сети появились многочисленные сообщения о том, что ЧВК «Вагнер» якобы полностью прекращает работу в Африке и других странах. Так, саудовский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на свои источники сообщил, что российская военная полиция якобы задержала главу отделения ЧВК «Вагнер» в Эс-Сувейде на юге Сирии и еще трех «высокопоставленных командиров» на базе Хмеймим. Также муссировались слухи о проведении обысков на объектах, используемых структурой.

Позже появилась информация, что всех бойцов ЧВК «Вагнер» за рубежом якобы обязали в кратчайшие сроки заключить контракты с Минобороны РФ. И тут же появились сведения, что контингент «оркестра» выводится из стран Африки, а Кремль берет управление делами ЧВК «Вагнер» в регионе под свой контроль.

Однако ни одно подобное сообщение не нашло подтверждения. Первое опровержение сделали официальные сирийские власти, заявив, что никто не арестовывал бойцов «оркестра» в стране. Об этом же сообщил «вагнеровец» с позывным Брест. В своем интервью, которое опубликовал Telegram-канал GREY ZONE, он рассказал о дальнейших планах ЧВК «Вагнер» в разных странах мира.

О продолжении работы ЧВК «Вагнер» в Африке высказался и глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заметил, что российские инструкторы продолжат выполнять поставленные задачи в рамках текущих соглашений с африканскими партнерами.

Публикации последних недель лишь подтверждают тот факт, что ЧВК «Вагнер» сохраняет свое присутствие в африканских странах.

Так, в начале июля российские инструкторы успешно эвакуировали китайских граждан с шахты недалеко от населенного пункта Димби в ЦАР после поступления информации о готовящемся нападении со стороны боевиков.

Глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов, комментируя слухи о закрытии проектов ЧВК «Вагнер», отметил, что жители ЦАР могут спать спокойно, так как бойцы структуры останутся в стране для их защиты.

«Мирная жизнь в Центральноафриканской Республике уже установлена, но российские военные специалисты остаются необходимы ЦАР, ведь риск внешней агрессии и провокаций сохраняется. Мы остаемся в ЦАР! Мы остаемся в Африке!», — заявил он.

Позже появились фотографии награждения инструкторов ЧВК «Вагнер» правительством ЦАР. Церемония прошла 13 июля в префектуре Уака. Высшие военные награды африканской страны за вклад в установление и поддержание мира получили 20 бойцов «оркестра».

Кроме этого, стало известно о проведенной ротации контингента ЧВК «Вагнер» в ЦАР.