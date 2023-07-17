Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что после подрыва Крымского моста о продлении зерновой сделки не может идти никакой речи. Об этом чиновник написал на своей страничке в Телеграм-канале.

Миронов еще раз подчеркнул свою позицию, согласно которой необходима «нейтрализация террористического режима Зеленского». И только таким образом можно будет добиться денацификации Украины, заявил депутат.

Ранее сообщалось, что глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о перекрытии Крымского моста из-за взрыва в районе 145-й опоры по направлению к Краснодарскому краю. По словам главы полуострова, жителям и гостям Крыма теперь необходимо будет выбирать обходные пути для проезда на материковую часть России.

Отмечается, что в результате инцидента погибло двое крымчан – муж и жена, а их маленький ребенок получил ранения. Данную информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.