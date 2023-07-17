Для стимулирования спроса на электрические автомобили «Москвич» в Минпромторге приняли решение о внесение модели «Москвич 3е» в программу льготного лизинга и автокредитования. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

В соответствии с государственной программой поддержки спроса, покупатели смогут получить скидку в размере 25 процентов, но не более 645 тысяч рублей, на внесение первоначального взноса по кредиту для приобретения электромобиля «Москвич 3е».

При условии приобретения электрической версии «Москвича» в лизинг покупатели смогут рассчитывать на скидку в размере от 10 до 25 процентов. Как следует из опубликованного заявления, участие «Москвича» в данной программе позволит компании поэтапно реализовать план по локализации выпуска основных компонентов автомобиля и вспомогательных систем, что позволит сохранить благоприятные условия работы предприятия.

Напомним, что электрокар «Москвич 3е» представляет собой копию китайского автомобиля Sehol E40X. При этом розничная стоимость новинки на отечественном авторынке составляет 3,5 миллиона рублей.