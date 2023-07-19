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Европа закрыла свои курорты для русских туристов, но есть и альтернативные варианты. Одним из них может стать Ливан, который заслуженно называют ближневосточной Швейцарией.

Министр туризма страны Валид Нассар рассказал, что Ливан сотрудничает с Россией в туристической сфере и очень надеется на туристов из РФ, а не только из Европы. По его словам, в прошлом году экономика страны выросла на 2 процента именно за счет путешественников. Рост в туристической сфере составил 40 процентов.

В Ливане огромное множество древних достопримечательностей, среди которых мечеть Аль-Амина в Бейруте, заповедник Аль-Шуф, храм Баальбека, гора Харисса и многие другие. Кроме того, в стране красивые и хорошо оборудованные пляжи, на которых созданы все условиях для отдыха у моря.

Помимо туризма, экономику Ливана поддерживает статус столицы банков всего Ближнего Востока.

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