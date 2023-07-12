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В современном мире практически каждый крупный автомобильный производитель активно развивает линейку электрических машин, однако в мире лодок данная тенденция только набирает популярность.

В Сети показали новую лодку полностью на электрической тяге под названием SpiritBARTech35EF совместного производства компании Spirit Yachts и инженерной фирмы BAR Technologies. В основе лодки установлена полностью электрическая трансмиссия производства Equipmake.

Силовая установка лодки представляет собой легкий электрический двигатель HPM-400, развивающий 107 лошадиных сил, со встроенной коробкой передач, аккумуляторной батареей на 120 кВтч и инвертором HPI-450 IGBT.

Корпус лодки выполнен из армированного углеродного волокна, а также смеси титана и дерева холодной формовки. При общей длине в 1066 сантиметров лодка весит всего лишь 1 тонну. Максимальная скорость составляет 28 узлов, а запас хода – 100 морских миль.

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