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Аниме-студия Khara совместно с производителем Casetify представили совместную линейку лицензионных аксессуаров, выполненную в стилистике популярного аниме «Евангелион».

Среди представленных аксессуаров можно выделить защитные чехлы для различных моделей смартфонов iPhone, магнитные зарядки, держатели для телефонов, а также чехол для наушников AirPods, выполненный в форме головы меха «Ева-01».

Новая линейка аксессуаров в стилистике популярного аниме должна поступить в свободную продажу уже 20 июля. При этом на сайте производителя уже можно ознакомиться со стоимостью продукции. Например, стоимость уникального чехла для беспроводных наушников AirPods, выполненного в виде головы меха «Ева-01» будет составлять 122 доллара.

Оформить заказ с доставкой, в том числе и на территорию Российской Федерации, можно прямо на официальном сайте. Однако до старта продаж неизвестно возможно ли будет провести оплату российской банковской картой.

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