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Несмотря на то, что многие пассажиры такси относятся скептически к китайским автомобилям в плане безопасности, таксопарки России продолжают пополняться продукцией автопрома КНР. За год доля китайских машин в компаниях, которые занимаются частным извозом, увеличилась с 3-х до 30 процентов. Такие данные инвестиционной транспортной компании “ГТК-Холдинг” приводит издание “Коммерсантъ”.

Среди наиболее популярных марок китайских машин, которые используют в качестве такси, эксперты называют Chery, Geely, Haval, а также JAC. По мнению специалистов, автомобили производства КНР позволяют таксопаркам снизить дефицит техники, который они сейчас испытывают.

При этом аналитики полагают, что предельная доля китайских авто в таксопарках ещё не достигнута. Не исключено, что уже к концу года она вырастет до 45 процентов.

Доля китайских машин на российском рынке начала резко расти в прошлом году после того, как европейские, американские, корейские и японские автопроизводители на фоне геополитической ситуации и санкций стали его покидать.

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