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Российская певица Клава Кока станет главной участницей шоу «Сердце Клавы». В этом реалити-шоу за ее расположение в течение 1.5 месяца смогут сражаться потенциальные женихи, которые будут устраивать певице свидания, удивлять своим креативом и талантами.

Ведущими проектами станут блогер Роман Каграманов и «главная сваха России» Роза Сябитова. По словам артистки, она очень надеется в этом телепроекте встретить настоящую любовь. «Я очень этого хочу! Я серьезно отношусь к поиску своего партнера, поэтому считаю, что мои следующие отношения должны привести меня к замужеству и семье», – заявила Клава Кока. Она также добавила, что в худшем случае (если ей не удастся построить серьезные отношения), то она приобретет новых друзей и знакомых в лице участников проекта.

Отмечается, что реалити-шоу будет транслироваться на телеканале «Пятница!». Премьера должна состояться в конце августа текущего года. В шоу примут участие претенденты на руку и сердце певицы из всех уголков России.

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