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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что так называемые «дизайнерские» породы собак, которые сейчас стали очень популярными, на самом деле являются маркетинговым ходом. В интернете часто встречаются объявления о продаже щенков «дизайнерской» породы. Однако такие щенки представляют собой метисов, рожденных от представителей двух разных пород.

Несмотря на свою красивую или необычную внешность, у метисов могут быть проблемы со здоровьем, воспитанием, непредсказуемость характера. По словам эксперта, к «дизайнерским» породам относятся широко разрекламированные мальтипу, лабрадудль, кокапу, вестипу.

Кинолог рекомендует внимательно выбирать домашнего питомца, учитывая свои возможности, а не гнаться за модными тенденциями. Чтобы жизнь с собакой приносила только радость, нужно выбрать породу, которая будет отвечать вашему укладу и ритму жизни. И прежде чем завести собаку, необходимо полностью отдавать себе отчет обо всей ответственности и возможных проблемах, с которыми можно столкнуться в процессе ее воспитания.

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