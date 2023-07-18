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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам-членам ООН во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с призывом повлиять на Российскую Федерацию для возобновления работы так называемой «зерновой сделки». Соответствующее обращение Кулебы было опубликована на официальном портале МИД Украины.

В понедельник 17 июля руководство Российской Федерации обратилось к Турции и ООН с возражением против продления «зерновой сделки». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва вернется к реализации данной инициативы, как только все условия Российской Федерации будут выполнены.

Ранее глава государства Владимир Путин уже заявлял, что российская часть сделки, несмотря на все усилия ООН, не выполняется из-за нежелания западных стран выполнять свои обещания.

Однако Дмитрий Кулеба на заседании СБ ООН в Нью-Йорке заявил: «Призываю все государства-члены ООН твердо требовать от России возобновления участия в соглашении».

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