Онлайн-кассы и фискальные регистраторы, торговое оборудование и смарт-терминалы от популярных брендов и за адекватную цену можно приобрести на сайте https://kasscenter.ru, которая также представляет полный комплекс услуг по настройке, подключению ко всем необходимым сервисам и обучению персонала работе на приобретенной технике.

К основным преимуществам сотрудничества относятся персональный подход, который заключается в подборе и настройке оборудования под любые особенности бизнеса, предоставление выгодных скидок на услуги при покупке контрольно-кассовой техники, которые могут достигать 90 процентов, бесплатная доставка в любой регион страны при выполнении соответствующих простых условий.

Современная контрольно-кассовая техника

Использование онлайн-касс и другой техники существенно упрощает налоговый учет, а также избавляет от необходимости часто появляться в налоговой службе или заполнять огромное количество документов. Помимо этого, данное оборудование обеспечивает ряд других преимуществ:

настройка под конкретные виды и особенности бизнеса;

интеграция с самыми разнообразными сервисами, которые требуются для повышения эффективности ведения хозяйственной деятельности;

несколько вариантов оплаты, что обеспечивает максимальный комфорт для покупателя;

предоставление как электронных, так и бумажных чеков.

Для упрощения учета продаж можно выбрать как простые модели онлайн-касс или фискальных регистраторов, наделенных лишь базовым набором необходимых опций, так и смарт-терминалов. Последние выполняют множество функций, работают как от электрической сети, так и от аккумуляторов, подходят для продажи товаров в торговых точках или с выездом. Также они принимают любые виды платежей.

Эти и другие устройства компания «Кассцентр» реализует по разумным ценам. Также она выполняет все сопутствующие услуги, на которые для покупателей техники постоянно действуют скидки.

Регистрация контрольно-кассовой техники и другие услуги

Онлайн-кассу для полноценного использования требуется зарегистрировать в Федеральной налоговой службе, должным образом настроить, а также подключить к облачным сервисам, чтобы техника работала в полном соответствии с требованиями того или иного бизнеса. Все эти процедуры можно выполнить и самостоятельно, однако требуются соответствующие знания или навыки.

Компания «Кассцентр» готова взять на себя процесс регистрации и настройки оборудования. Также специалисты обучают кассиров и других сотрудников торговой точки или компании работе с контрольно-кассовой техникой, предоставляют другие услуги – программирование касс и внесение информации о кодах товаров, подключение сервисов.

Все клиенты могут рассчитывать на качественную техническую поддержку, проведение работ по обслуживанию онлайн-касс, диагностике неисправностей и ремонту. В зависимости от особенностей той или иной услуги ее выполнение осуществляется либо удаленно, либо в сервисном центре компании. Также возможен выезд специалиста по указанному адресу.