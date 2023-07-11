Приобретение вилочного погрузчика для производства или склада требует рассмотрения нескольких аспектов его работы. Одним из самых важных является источник питания.

На рынке представлены как машины с ДВС, так и электрические. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, которые, в некотором роде, определяют их использование. Отдельные решения представлены в данной статье. Также хотелось бы отметить, что сегодня среди россиян особой популярностью пользуются китайские вилочные погрузчики, которые являются прекрасным примером идеального соотношения цены и качества.

Вилочные погрузчики с ДВС

Невозможно отрицать, что они являются самыми мощными и поэтому подходят для перевозки действительно тяжелых или крупногабаритных грузов. В этом отношении они, безусловно, превосходят другие модели вилочных погрузчиков. Они также могут быть оснащены дизельным двигателем, работающим на дизельном топливе.

Однако в обоих случаях их нельзя использовать в закрытых помещениях из-за выделения вредных выхлопных газов. Возможным решением проблемы является установка специальных фильтров, помогающих снизить их концентрацию. Однако из-за эксплуатационных расходов гораздо чаще выбирают погрузчики с дизельным двигателем.

Особого внимания заслуживают модели, работающие на сжиженном газе, т.е. на газовом баллоне. Они являются отличной альтернативой вышеперечисленным решениям. Хотя они также причисляются к погрузчикам с ДВС, выбросы вредных газов в их случае значительно снижаются. Они намного тише и могут использоваться в закрытых помещениях.

Кроме того, машины могут работать без длительных перерывов на дозаправку или подзарядку аккумуляторов. Действительно, замена газового баллона занимает не более двух минут. Однако погрузчик, работающий на сжиженном газе, не может работать, например, на фармацевтических предприятиях и везде, где требуется особая стерильность.

Модели с электрическим приводом

Вопреки видимости, такие машины имеют длительный срок службы. Благодаря отсутствию компонентов, склонных к поломкам, снижаются и эксплуатационные расходы.

Тем не менее, по сравнению с использованием природного газа, электричество менее выгодно. К сожалению, на некоторых предприятиях из-за особенностей производства, особенно в закрытых помещениях, использование погрузчиков с ДВС вообще невозможно. Тогда электрические модели являются единственным подходящим решением.

Они часто отличаются более компактной конструкцией и поэтому могут использоваться даже в помещениях с ограниченным пространством. Однако систематическая подзарядка аккумулятора требует гораздо больше времени, и если он разряжается во время выполнения заказов, это подвергает предприятие длительным простоям.

Поэтому выбор привода должен быть продиктован в первую очередь типом бизнеса и пространством, в котором погрузчик будет выполнять свою задачу.