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Прогноз Focus Economics до 2050 года говорит о возможности того, что Китай может обойти США по номинальному объему ВВП уже к 2034 году. Прогнозируется снижение темпов роста китайской экономики с текущих «около 5%» до менее 2%, в то время как американская экономика также будет замедляться, но более медленными темпами – с 2% до 1,5%. В результате темпы роста обеих стран станут сопоставимыми.

По данным за 2022 год американская экономика превышала китайскую на 42% (с учетом номинального ВВП и рыночного обменного курса), но к 2034 году ВВП Китая может достичь 41 трлн долларов, в то время как ВВП США составит 40 трлн долларов.

К 2050 году ожидается, что этот разрыв вырастет до 20% (китайский ВВП может достигнуть 84 трлн долларов). Китай может продолжать повышать производительность и уровень урбанизации, однако старение населения и ограничения на технологическое развитие станут значительными факторами, ограничивающими рост. Это может быть связано как с более жесткими внутренними регулированиями, так и с ограничениями во внешней торговле.

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