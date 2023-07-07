ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

82,4 тысячи автомобилей были проданы в России в июне. Это в 2,5 раза превышает показатели прошлого года, что может свидетельствовать о восстановлении авторынка в России и выходу продаж на “досанкционный” уровень. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на данные аналитического агентства “Автостат”. Всего же за первое полугодие число проданных автомобилей в России оказалось выше на 14% показателя аналогичного периода прошлого года.

Тройка марок-лидеров июня выглядит следующим образом: Lada (23,7 тысяч автомобилей), Chery (немногим менее 10 тысяч машин), Haval (8,2 тысячи автомобилей). При этом эксперты отмечают, что несмотря на лидирующие позиции АвтоВАЗа, его доля на рынке постепенно снижается, уступая место продукции китайского автопрома – пять брендов из КНР (к указанным двум нужно добавить Geely, Changan и Omoda) сейчас занимают почти 40% российского авторынка.

Несмотря, на позитивные тенденции, эксперты дают осторожные прогнозы на будущее. Дело в ослаблении рубля. Из-за этого процесса цены на автомобили могут подняться, что в итоге снова снизит на них спрос.

Вам может понравиться
где купить запчасти для китайских авто

Эксперты PrimaMedia рассказали, как и где купить запчасти для китайских авто в России

В России все популярнее становятся автомобили китайских производителей, которые стали вполне разумной альтернативой европейским машинам. Но через некоторое время после покупки такого транспортного средства владелец может столкнуться с необходимостью приобретения

В июне было продано рекордное количество автомобилей “Москвич”

Лучший результат со старта продаж. Так российский автопроизводитель “Москвич” прокомментировал итоги продаж машин одноимённой марки в июне. По сравнению с маем продажи “Москвичей” стали выше в 1,7 раза. Об этом

Первый в мире летающий электромобиль за 300 тысяч долларов доступен для предзаказа

На конец 2025 года запланировано начало поставок летающего электромобиля Alef Model A. Компания-производитель Alef Aeronautics получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США на испытания этого новейшего транспортного средства. Разрешение