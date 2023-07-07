82,4 тысячи автомобилей были проданы в России в июне. Это в 2,5 раза превышает показатели прошлого года, что может свидетельствовать о восстановлении авторынка в России и выходу продаж на “досанкционный” уровень. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на данные аналитического агентства “Автостат”. Всего же за первое полугодие число проданных автомобилей в России оказалось выше на 14% показателя аналогичного периода прошлого года.

Тройка марок-лидеров июня выглядит следующим образом: Lada (23,7 тысяч автомобилей), Chery (немногим менее 10 тысяч машин), Haval (8,2 тысячи автомобилей). При этом эксперты отмечают, что несмотря на лидирующие позиции АвтоВАЗа, его доля на рынке постепенно снижается, уступая место продукции китайского автопрома – пять брендов из КНР (к указанным двум нужно добавить Geely, Changan и Omoda) сейчас занимают почти 40% российского авторынка.

Несмотря, на позитивные тенденции, эксперты дают осторожные прогнозы на будущее. Дело в ослаблении рубля. Из-за этого процесса цены на автомобили могут подняться, что в итоге снова снизит на них спрос.