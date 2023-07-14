Автомобильный рынок в России в этом году стал оживать. Продажи машин подросли, а число оформленных полисов каско выросло на 6 процентов. Об этом сообщается в исследовании страховой компании “ВСК”, результаты которого приводят “Известия”.

В этом же исследования приводятся данные о том, какие марки пользуются у россиян наибольшим спросом. Пальму первенства удерживает продукция корейского автопрома: на марки Kia и Hyundai приходится 10 и примерно 9 процентов продаж соответственно. Далее по популярности идёт Toyota, несмотря на то, что компания официально ушла с российского рынка. Доля продаж машин японского производителя – около 9 процентов. Следом идут российские марки “ВАЗ” и Lada (8 и 7 процентов).

Эксперты отмечают, что за год интерес российских покупателей снизился к европейским маркам машин. Но не ко всем. По-прежнему, пользуются спросом премиум-бренды Mercedes-Benz и BMW. За год выросла доля “китайцев”. В перечне наиболее популярных марок машин появились бренды Haval, Chery, Geely и другие.