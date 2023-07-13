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Айтишники, работающие на “АвтоВАЗе”, совмещают свою основную деятельность с работой на конвейере. Сборкой автомобилей они занимаются по выходным дням за двойную плату. Об этом пишет издание ixbt.com со ссылкой на паблик “Нетипичный АвтоВАЗ” в социальной сети “Вконтакте”.

Уточняется, что IT-специалисты, а также представители другой нетипичной для конвейерной деятельности сферы – сотрудники службы по персоналу, выполняют несложные операции под постоянным контролем опытных слесарей. Таким образом они помогают своим коллегам.

В сообщении отмечается, что “АвтоВАЗ” сейчас вовсю увеличивает штат сборщиков авто. В основном, за счёт работников предприятий “LADA Ижевск” и “LADA Санкт-Петербург”. Автосборочный комплекс автопроизводителя в ближайшие дни пополнится примерно 200 командированными работниками, позже число таких сборщиков может увеличиться и до полутысячи.

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