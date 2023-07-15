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В Парке Горького в Москве 15 июля прошел первый день музыкального фестиваля VK Fest. Зрителей своим выходом на сцену порадовали блогер Дарья Зотоеева (Инстасамка), Люся Чеботина, Юлия Паршута, Игорь Николаев и Алсу.

Среди гостей фестиваля замечены Настя Ивлеева, Алла Михеева, Константин Ивлев, эрудит и депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

Инстасамка исполнила собственную песню «За деньги да», а также спела с хором, который поддержал блогершу в припеве композиции «Что ты скажешь ей теперь».

Напомним, на фестивале должен был также выступить Элджей, но после обращения в прокуратуру активиста Виталия Бородина из-за пропаганды наркотиков в выступлении рэпера, его исключили из списков.

В воскресенье, 16 июля пройдет финальное шоу фестиваля. На официальное странице мероприятия опубликован полный список всех выступающих артистов.

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