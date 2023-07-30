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ВСУ намереваются штурмовать населенный пункт Урожайное после захвата Старомайорского, однако никаких стратегических целей на этом участке они перед собой не ставят. По мнению замглавы управления Росгвардии по ДНР Александра Ходаковского, главная цель Киева – это Запорожское направление и, в частности, Энергодар.

Ходаковский отметил, что в Старомайорском ВСУ не стали возводить укрепления, а лишь разминировали заграждения в сторону Урожайного. Также они задействуют артиллерию и авиацию для ударов по населенному пункту и используют РЭБ, чтобы подавить разведывательные системы ВС РФ.

Все это делается только ради одной цели – вынудить Россию держать крупные силы на данном направлении, не перебрасывая подкрепление к Энергодару и другим населенным пунктам в Запорожской области. Разведка района АЭС становится все более интенсивной, что подтверждает версию о стремлении Киева захватить Энергодар.

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