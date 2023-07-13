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Чешское издание Hlavne spravy отметило рост продаж билетов на Украину и выяснило, что большая часть беженцев, которые сбежали в Чехию, уезжают домой в отпуск.

Авторы публикации приводят слова политика Марека Курты, который не понимает, почему жителям Украины дают статус беженцев.

«Как можно называть беженцами тех, кто едет “отдыхать” в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?», – возмутился он.

Также Курта отметил, что впервые видит «беженцев», которые отправляются на отдых в зону боевых действий.

Напомним, Чехия приютила 320 тысяч беженцев с Украины. Им регулярно выплачивается пособие из денег налогоплательщиков. На эти деньги украинские гости едут домой, чтобы «отдохнуть», не опасаясь боевых действий.

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