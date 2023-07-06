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Главной особенностью нового хэтчбека Baojun Yunduo от производителя General Motors стали необычные сиденья, которым умышленно не придали какую-либо форму. Они совершенно плоские и лишены боковой поддержки, однако спинки второго ряда могут регулироваться, наклоняясь под любым углом. Такое решение позволило сделать автомобиль максимально комфортным для пассажиров.

Электрокар имеет длину 4295 мм и ширину 1855 мм, вес составляет 1495 килограммов. Максимальная скорость достигает 150 километров в час из-за ограничений производителя.

Мощность двигателя составляет 136 лошадиных сил, питание обеспечивается литий-железно-фосфатным аккумулятором от Liuzhou Huating New Energy Technologies Ltd. Она позволяет проехать на одной зарядке около 300-400 километров.

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