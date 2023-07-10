С 1 августа правительство РФ запланировало существенное увеличение сбора за ввоз в страну легковых иномарок. При он станет не единым, а дифференцированным, то есть расчет будет осуществляться в зависимости от объема двигателя.

Сейчас сумма утильсбора составляет 3,4 тысячи рублей, независимо от характеристик ввозимого иностранного автомобиля. Однако с 1 августа ситуация кардинальным образом изменится.

«Утильсбор на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания вырастет для юрлиц до 3,7 раза — максимальное повышение заложено для машин с двигателем от 3 до 3,5 л, и размер сбора составит 970 тыс. руб. вместо 259,6 тыс. за каждый автомобиль», – сообщает «Коммерсантъ».

За ввоз премиальных авто с объемом двигателя более 3,5 литров физическим лицам придется заплатить сбор в 1,2 миллиона рублей. Суммой в 3400 руб, которая действует сейчас, смогут отделаться только те физлица, которые ввозят электромобиль, иномарку с объемом двигателя, не превышающим 3 литра. При этом машину нужно в течение года после ввоза оформить на себя.