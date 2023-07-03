ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мелкосерийное производство электромобиля на базе УАЗ-452 (“буханки”) планируют начать уже в следующем году. Тестовые испытания автомобиля провели в Крыму, они показали, что транспортное средство готово к ограниченному производству. Об этом сообщает РИА “Новости”, в публикации информагентства также приводится видео с ходовыми испытаниями электрокара.

Главные компоненты “электробуханки” – новый двигатель и батареи отечественного производства. Двигатель сделали на предприятии в Воронеже, батареи – на заводе в Липецке. Испытания нового УАЗа показали, что он может без перезарядки пройти 180 километров, при этом его максимальная скорость составляет 80 километров в час. Помимо этого в автомобиле изменили развесовку по осям. Это позволило транспортному средству улучшить проходимость и при этом не потерять в грузоподъёмности.

Планируется, что электромобили на базе УАЗ-452 будут производить в разных комплектациях: для перевозки туристов, грузов или продуктов и даже для военных целей. В последнем случае преимуществом называют практически бесшумную работу электродвигателя, что может заинтересовать армейских разведчиков.

Вам может понравиться

Новая Lada Vesta NG выходит с конвейера без усилителя в заднем бампере

Еще в конце 2021 года российский производитель автомобилей АвтоВАЗ перестал комплектовать модель Lada Vesta усилителем заднего бампера. При этом рестайлинговая модель Lada Vesta NG, выпуск которой был налажен в 2023

Новый сенсор имитирует человеческое прикосновение с высокой чувствительностью в широком линейном диапазоне

Совместная группа исследователей из Университета Пенсильвании (Penn State) в США и Технологического университета Хэбэя в Китае разработала экономичный и высокочувствительный датчик, способный к обнаружению тонких импульсов в задачах, связанных с

На заводе в Калининграде нашли несколько сотен недоделанных автомобилей Kia

Soul, Seltos и Cerato – основные модели автомобилей марки Kia, которые обнаружили на одной из площадок завода “Автотор” в Калининграде. Как сообщает портал Autonews.ru, всего стало известно о нескольких сотнях