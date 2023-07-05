где купить запчасти для китайских авто
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В России все популярнее становятся автомобили китайских производителей, которые стали вполне разумной альтернативой европейским машинам. Но через некоторое время после покупки такого транспортного средства владелец может столкнуться с необходимостью приобретения комплектующих к нему. Портал PrimaMedia рассказал, где можно купить запчасти для китайских авто.

Если машина новая, сделать это несложно, так как официальные дилеры выполняют обслуживание и ремонт реализуемых транспортных средств, а также имеют склады запчастей для китайских авто в КНР и в центральной части России.

Гораздо сложнее найти комплектующие для машины с пробегом. Такие автомобили ввозятся в страну с внутреннего китайского рынка, где действуют совсем другие стандарты. Кузовные элементы скорее всего придется заказывать в КНР, ряд расходников реализуется и в российских магазинах, но это больше дело везения.

Вполне реально найти и заказать детали на китайские авто в интернет-магазинах Поднебесной. Достаточно лишь правильно подобрать нужную запчасть и оформить заказ на нее. Доставка в Россию сегодня осуществляется всеми возможными способами, поэтому никаких проблем с ней не возникнет.

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