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Юрий Кузнецов, генеральный директор сервиса Суточно.ру, сообщил о росте цен на российские курорты на 15% за год, включая отели на черноморском побережье Краснодарского края. Однако есть места, где стоимость отдыха не только не увеличилась, но и снизилась.

Например, стоимость отдыха в Новороссийске, Лазаревском и Витязеве выросла в среднем от 33 до 19%. В Сириусе день отдыха стоит до 5845 рублей, а в Геленджике и Адлере до 4756 рублей. В Анапе цена за проживание составляет до 3429 рублей в день, а в Сочи до 5199 рублей. Однако не во всех городах стоимость отдыха увеличилась.

Согласно данным издания «Российская газета», цены на отдых снизились в Севастополе (на 7%, до 3011 рублей за сутки), Ялте (на 8%, до 3857 рублей) и Ейске (снижение на 17%, до 2771 рубля). В целом, Крым занимает 3% от общего бронирования, однако россияне в этом году реже выбирают полуостров Крым для отдыха, в то время как Сочи и Адлер пользуются наибольшим спросом.

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