Группа европейских исследователей обнаружила новый механизм охоты у клещей. Для быстрого преодоления относительно большого расстояния до своей потенциальной жертвы клещи используют статическое электричество. Результаты научного труда ученых были опубликованы в журнале Current Biology.

Хорошо известно, что из-за неспособности прыгать или летать клещи вынуждены забираться на ветки высокой травы или деревьев и ждать, когда будущая жертва сама будет проходить мимо. После этого клещи цепляются за мех животного или кожу человека, чтобы найти подходящее для укуса место.

Согласно новому исследованию, стало известно, что клещи могут использовать еще один способ атаки на свою жертву. В качестве подопытного был выбран вид иксодовых клещей, широко распространенных, как в России, так и в Европе. Оказалось, что если расположить возле клещей заряженные электроды, то они стремятся приблизиться к ним, чтобы использовать статическое электричество для совершения прыжка от нескольких миллиметров до пары сантиметров.