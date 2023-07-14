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Один из дипломатов, присутствующих на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля рассказал, что западным лидерам надоело терпеть наглость президента Украины Владимира Зеленского. Его жестко осадили, посоветовав успокоиться.

В интервью изданию CNBC дипломат напомнил, что Зеленский назвал абсурдным отсутствие каких-либо реальных сроков и условий для вступления Украины в НАТО. В ответ на это представители других стран призвали его успокоиться. А глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинскому лидеру стоило бы выразить благодарность за помощь, а не выдвигать какие-то новые требования в весьма оскорбительной манере.

Такое давление Зеленский ощутил впервые с начала специальной военной операцией. И все потому, что он переиграл со своими выступлениями и упреками в адрес Североатлантического альянса, предоставляющего Украине беспрецедентную военную помощь.

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