Цветы

Прекрасный подарок по любому поводу: они украшают, наполняют ароматом, радуют палитрой, создают праздничную атмосферу.

Времена дефицита канули в Лету: фирмы научились выращивать и на заказ доставлять цветы практически любые — даже самые прихотливые. Ассортимент магазинов ошеломляет: милые романтичные ирисы, яркие гвоздики, королевские розы, экзотические орхидеи, колоритные тропические растения…

Лучше выбирать магазин, где можно найти цветы на любой вкус, аромат, кошелек, как недорогие букеты, так и цветы премиум. В случае цветов дешево не значит плохо: альстромерии, гипсофилы смотрятся изысканно, пионы – шикарно, а розы прекрасны сами по себе, независимо от цены.

Если ваша коллега любит классические цветы, то следует выбирать привычные всем розы, хризантемы, лилии. Тем, кто предпочитает экстравагантные букеты, магазины предлагают колоски, ветви кустарников, травы, нестандартные и даже неожиданные виды флоры.

Когда вы не знаете, как сочетать разные виды растений в одном букете, можно обратиться за консультацией флориста. Такие специалисты знают, как подбирать цветы, чтобы они смотрелись гармонично и не оказывали вредного воздействия друг на друга в вазе.

Все знают, что подготовка к мероприятиям занимает много времени. Для удобства покупателей некоторые цветочные магазины предлагают уже готовые букеты, составленные флористами для разных видов событий: композиции «на день рождения», «на повышение»… Увольнение можно тоже рассматривать как своего рода повышение: обычно, если человек принял решение покинуть компанию, значит, уверен, что ему от этого будет лучше.

Приобретая цветы, нужно учитывать, не страдает ли коллега аллергией? Если женщина, которой предназначен букет, говорила вам, что у нее есть такая патология, то следует выбирать не живые растения, а заказать доставку сухоцветов. Так как цветы засушены, то на них отсутствует пыльца, что лучше для здоровья аллергиков.

Чтобы цветы долго не увядали, можно купить аквабокс для букета. Это емкость, которая содержит воду: в нее ставят букет. Некоторые магазины оказывают услуги доставки цветов в шляпной коробке: стебли уже погружены в воду и зафиксированы – таким образом, презентабельный внешний вид букета в течение нескольких дней обеспечен.

Цветы могут быть как самостоятельным подарком, так и универсальным дополнением к любому другому презенту: и к обычной кружке, и к конверту с внушительной суммой денег. Женщина заберет букет домой, где он будет напоминать о любимых и уважаемых коллегах.

Подарочная карта

Удобна, когда коллега — «темная лошадка»: вы не знаете, какой сюрприз ей будет мил. Либо, когда бюджет коллектива скромен, а мечта сотрудницы — нет.

Практичным дамам любого возраста подойдет карта интернет-магазина, где можно выбрать косметику, технику, книги, а на некоторых площадках — даже отпускной тур. Такой подарок позволит виновнице торжества купить себе то, что она сама приобрести не решается или пока не имеет возможности.

Если коллега вам говорила, что ей хотелось бы начать заниматься чем-то конкретным – например, вокалом или лепить из глины, — то отличным подарком станет сертификат на мастер-класс. Один урок в творческой студии или в мастерской керамики станут исполнением давней мечты сотрудницы. Может быть, ваша коллега увлечется, и в мире появится талантливая певица или гончар?

Подарок для занятий хобби

Такой сюрприз будет кстати, если вы знаете подробности об увлечениях коллеги, иначе деньги будут выброшены на ветер. Однако, если хобби виновницы торжества вам чужды, то лучше подарить сертификат специализированного магазина. Иначе вам будет трудно угодить вязальщице, вышивальщице, любительнице дайвинга или альпинизма. А, получив сертификат, коллега найдет себе то, чем будет пользоваться с удовольствием.

Мерч (вещь с корпоративной символикой)

При выборе этого варианта важно учесть: дарить то, чем пользуется каждый сотрудник, будет действием «для галочки». А вот предметы, которые идут на подарки VIP-клиентам, покажут уважение компании к работнику.

Стоимость такого подарка зависит от традиций компании. Если в коллективе принято дарить приятные мелочи, то можно преподнести сотруднице кружку или шейный платок с логотипом компании. Некоторые фирмы наносят свою символику на предметы роскоши, дорогую технику и другие вещи. Дарят их чаще всего на юбилеи работникам от лица предприятия.

Можно обыграть это как шутку, сделать запоминающимся самый обычный подарок: кисти для рисования, любимое вино, книга, аксессуар для рукоделия – на что хватит вашей фантазии.

Сувенир

Сувениры приятно получать и использовать в повседневной жизни: на красивую декоративную тарелку можно класть ключи или конфеты, а забавную кружку использовать как вазочку для цветов.

Вазочки, декоративные тарелки, кружки, статуэтки хороши, если вы знаете вкус коллеги. Сувенир может стать подарком мечты, когда вам известно, что сотрудница коллекционирует такие вещи, – например, определенные типы игрушек, посуду ручного изготовления…

Вещи, полезные для работы

Коллега жалуется на неудобный стул, мечтает о подставке для ног или док-станции для ноутбука? Сделайте ее трудовые будни комфортными.

Найти полезный подарок можно для представителя любой профессии: повару — набор эксклюзивных ножей, учителю — подушку для спины на стул, фотографу — крутой объектив. Ежедневник порадует организатора мероприятий, органайзер — работника канцелярии, а набор расходных материалов — мастера маникюрного салона, парикмахерской, ателье.

Предметы быта

Сколько анекдотов придумано на эту тему, но дамы неизменно получают в подарок блендеры, кастрюли, пылесосы, утюги и много чего еще. Многие женщины не любят, когда мужчины, с которым они в отношениях, или мужья преподносят по торжественному поводу бытовую технику.

Однако от коллег такой подарок может быть очень кстати. Если у сослуживицы есть дети, подойдут мультиварка, блендер, миксер. Кокетливой даме — хороший функциональный фен. Любительнице шампанского — набор брендовых бокалов. А когда коллега жить не может без кофе, ей можно преподнести стильную кофеварку или кофемашину.

Такой сюрприз идеален, если женщина сама его попросила. Во многих коллективах есть традиция дарить коллегам то, что те заказывают.

Предметы интерьера

Их можно дарить, если точно знаете, что будущей хозяйке они нужны. В противном случае аромалампа, картина, необычная мочалка, мячик-антистресс будут забыты сразу же после вручения. Однако, если сотрудница упоминала, что мечтает о репродукции Шишкина или Кандинского, то можно смело покупать и быть уверенными: коллега будет на седьмом небе от счастья.

Цветы, сертификаты, сувениры – это хорошо. Однако важнее всего – «погода» в офисе, кабинетах, цехах… Уважительное отношение друг к другу на работе, взаимовыручка станут не менее ценным подарком каждому члену команды, особенно когда присутствуют в жизни коллектива постоянно.