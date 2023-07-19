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Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан и представитель по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова раскритиковали принятый в Венгрии закон, запрещающий гейпропаганду.

Венгерский закон запрещает гей-пропаганду, включая в себя рассказы детям о гомосексуализме. Согласно закону подобные действия могут повлечь за собой штрафы и прочие формы наказания. По словам Шимачковой, дискриминационный анти-ЛГБТ-закон Венгрии ограничивает права и свободы человека «прямо на наших границах». В свою очередь Вит Ракушан заявил, что в 21 веке неприемлемо ставить табу на однополой любви.

Напомним, что в Венгрии действует закон, запрещающий демонстрировать детям сцены гомосексуализма. Критика со стороны представителей Чехии связана с тем, что венгерскими властями была оштрафована сеть магазинов Líra könyv на сумму 12 миллионов форинтов за реализацию книги «Heartbreakers» без защитной обложки и представленной в детском разделе.

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