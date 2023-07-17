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Ученые из Кембриджского университета определили интересный факт о внутриутробном развитии плода. Как выяснилось, находясь в утробе матери, плод способен брать питательные вещества из организма женщины при помощи гена, полученного от отца. Данная научная работа была опубликована в журнале Cell Metabolism.

Во время оплодотворения сперматозоидом яйцеклетки у зародыша образуется по одной копии гена от обоих родителей. Однако одна из копий унаследованного гена может подавляться другой и работать свободно.

Во время исследования, проводимого на лабораторных мышах, биологам удалось выяснить, что находясь в утробе матери плод использует копию импринтированного гена отца для получения питательных веществ от матери через плаценту.

Ген, который обнаружили ученые, блокирует белок lgf2. В ходе экспериментов было выяснено, что мыши, у которых не было рабочей копии гена lgf2, полученного от отца, были при рождении меньше и слабее. Причина заключалась в том, что плод не получал от матери достаточного количества питательных веществ.

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