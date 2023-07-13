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Украинские боевики в очередной раз попытались закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, однако российские бойцы нанесли по выявленным позициям противника серию мощных ударов. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Иди и смотри».

В результате ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов украинские боевики понесли огромные потери в живой силе и были вынуждены в срочном порядке задействовать свежие резервы для восполнения потерь. Командование ВС Украины с завидной регулярностью отправляет диверсионные группы в район Антоновского моста на левый берег Днепра в надежде закрепиться и создать плацдарм.

Используя дачные строения и конструкцию моста украинские боевики пытаются оборудовать огневые позиции, чтобы наладить переброску основных сил с правого берега Днепра. Однако разведка ВС России своевременно выявляет позиции украинских боевиков и наносит точные удары артиллерией и фронтовой авиацией.

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