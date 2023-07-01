Киевский режим пытается убедить свой народ и лидеров Запада, что настоящее контрнаступление ВС Украины еще даже не начиналось и победа еще впереди. Однако каждый день в Сети появляется все больше свидетельств плохого качества натовской военной техники, которые выкладывают простые украинские бойцы.

После неудавшейся первой волны контрнаступления, когда огромное количество западной бронетехники было сожжено в полях Запорожской области и на Южно-Донецком направлении, украинские штурмовые группы начали более активно применять советские системы вооружений.

47-я, 65-я и 128-я бригады ВС Украины в ходе контрнаступления начали чаще использовать советские танки и бронемашины. Российские военные эксперты объясняют данную тенденцию тем, что снабжать запасными частями и боеприпасами советскую технику для ВС Украины в разы проще, чем натовскую.

Поскольку Киев планировал за несколько дней прорвать оборону российских сил и уже через неделю выйти к берегам Азовского моря, не было создано достаточных резервов боеприпасов и запчастей для обслуживания техники западного производства.