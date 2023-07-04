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АвтоВАЗ анонсировал начало активной фазы разработки проекта кроссовера HGH, который планируется построить на базе автомобиля Lada Vesta. На рынке новая машина может появиться в 2005 году.

Сообщается, что от «Весты» в новом проекте будет только основание кузова. При этом его доработают с учетом современных тенденций. Дизайнерское решение полностью нового верха будет выбрано в августе текущего года, после чего начнется активная фаза разработки авто.

Помимо кроссовера HGH, АвтоВАЗ также работает над минивэном RGH. Он также будет построен на платформе Lada Vesta. Этим автомобилем планируется заменить модель Lada Largus.

Кроме того, компания продолжает работу над «народным» автомобилем Lada Iskra и над внедорожником, который должен заменить «Нивы». В настоящий момент из-за недостатка ресурсов работа над моделью на базе CMF-B, разрабатываемой совместно с Францией, прекращена.

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